Centro storico, maxi-retata antidroga: chiuso anche il punto Snai di Viale Gramsci

E' iniziata lunedì mattina, dopo lunghe indagini, una maxi retata antidroga per contrastare lo spaccio di stupefacenti nel centro storico cittadino. Sarebbero decine le persone coinvolte nell'inchiesta e già numerosi anche i provvedimenti adottati dalle autorità. Nel mirino delle forze dell'ordine i pusher che quotidianamente gestiscono le piazze di spaccio del centro storico: dalla stazione a piazza dei Cavalieri. Un'intricata rete 'commerciale' e di rapporti che la polizia ha tentato di ricostruire per cercare di infliggere un duro colpo a quella che è una delle problematiche maggiormente sentite in città.

Tra i provvedimenti eseguiti dalla polizia anche la chiusura di un'attività commerciale: il punto Snai di Viale Gramsci che proprio alcuni giorni fa, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, aveva annunciato l'apertura di un nuovo spazio in cui ospitare un presidio fisso della Polizia Municipale.

"Il nostro obiettivo - dichiara Maurizio Ughi, amministratore delegato della società che gestisce il punto vendita - è da sempre quello di collaborare con le istituzioni per migliorare il controllo sotto i portici di Viale Gramsci anche perché da diversi anni si trova in una situazione di degrado. Ci auguriamo che l’obbligo di chiusura di quindici giorni imposto alla nostra attività commerciale possa essere considerato come ulteriore contributo e un nuovo punto di partenza per il riordino e la riorganizzazione di quest’area che non può essere controllata soltanto tramite gli esercizi commerciali presenti. Come sempre noi adempiamo ai nostri compiti e ai nostri obblighi augurandoci che, quanto non può essere di nostra competenza, sia svolto con la dovuta continuità dagli organi preposti dallo Stato".