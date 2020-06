Operazione 'Doppio Gioco' in Valdera: estorsioni, porto abusivo di armi, danneggiamenti e spaccio

In corso, dalle prime ore di stamattina, 11 giugno, una vasta operazione della Compagnia Carabinieri di Pontedera che, coadiuvata nella fase esecutiva dal 4° Nucleo Elicotteri di Pisa e dal Nucleo Cinofili di San Rossore, sta dando esecuzione a diverse misure cautelari, sia in carcere che agli arresti domiciliari, emesse dall’Ufficio GIP del Tribunale di Pisa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di numerose persone dimoranti in Valdera, ritenute, a vario titolo, responsabili di estorsione aggravata in concorso, detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo, danneggiamento a seguito di incendio, furto in abitazione, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I dettagli saranno resi noti questa mattina in una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Pisa.