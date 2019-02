Operazione 'Due mondi': arrestati 10 spacciatori che operavano tra Pisa e Livorno

Dieci trafficanti di droga, italiani e albanesi, sono stati arrestati dai carabinieri, su ordine della procura della Repubblica di Livorno, in quanto facenti parte di un'articolata rete di spacciatori che operava nella province di Livorno e Pisa. Altre 36 persone sono indagate. E' il risultato dell'operazione 'Due mondi', avviata nella mattina del 26 febbraio.

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Massimo Mannucci, è iniziata con un arresto, eseguito nel giugno 2016 a Livorno, in piazza Garibaldi (l’eroe dei 2 mondi, da cui il nome dell’indagine), di un cittadino albanese trovato in possesso di oltre 30 grammi di cocaina. L'arrestato era uno dei membri di un gruppo, composto da altri suoi connazionali, dedito al traffico di ingenti quantitativi di droga, perlopiù marijuana e cocaina, e alla successiva vendita al dettaglio nella provincia di Livorno.

Nella prima fase delle investigazioni, i carabinieri hanno documentato come il gruppo fosse colpevole anche di reati contro il patrimonio, come furti in abitazione, ed aveva la disponibilità di armi da fuoco. Nel luglio 2017, il nucleo investigativo ha fermato 3 albanesi per furto aggravato, ricettazione e porto illegale di armi comuni da sparo, recuperando due pistole. Con il proseguire delle operazioni, sono state arrestate in tutto 22 persone e altre 26 sono state denunciate. La droga sequestrata ammonta a circa 130 kg così suddivisi: 126 kg di marijuana, più di 5 kg di hashish e circa 200 grammi di cocaina. Il tutto veniva occultato in un container all'esterno di un annesso agricolo a San Giuliano Terme.

Il gruppo investigato, inoltre, è risultato essere il canale di rifornimento di due trafficanti di origine napoletana dell'isola d'Elba e affiliati alla camorra. Quest'ultimi, appartenenti alla famiglia Tommaselli e legati all’omonimo clan operante nel quartiere napoletano di Pianura, si erano stanziati da poco tempo a Campo nell’Elba (Livorno), e acquistavano lo stupefacente dagli indagati albanesi e lo rivendevano sulla piazza di spaccio elbana avvalendosi di pregiudicati del luogo. Nel corso delle indagini è stato documentato il ricorso ad azioni di violenza nei confronti di concorrenti per imporsi nell'illecito mercato dell'isola.