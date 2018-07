Colpito da infarto con complicanze letali: 73enne salvato dalla Cardiochirurgia Aoup

Salvato da un'operazione 'miracolosa'. Un paziente di 73 anni, colpito da infarto miocardico acuto, complicato da rottura della parete libera del ventricolo sinistro e del setto interventricolare (evento estremamente raro e gravato da una elevatissima mortalità), è stato operato con successo a maggio a Pisa, nella sezione dipartimentale di Cardiochirurgia diretta dal professor Uberto Bortolotti. Le sue condizioni di salute oggi sono buone.

"A due mesi dall'intervento - spiega l'Aoup - il 73enne sta seguendo un ciclo di riabilitazione cardiorespiratoria ed è in buone condizioni generali; gli ultimi controlli cardiologici confermano la stabilità del quadro clinico. Era giunto in condizioni estremamente critiche, in regime di emergenza, da Lucca. Portato immediatamente in sala operatoria, è stato sottoposto ad intervento cardiochirurgico, eseguito dal dottor Stefano Pratali, con la collaborazione del dottor Michele Celiento e del dottor Giosuè Falcetta. L'infarto miocardico aveva determinato un'ampia lacerazione dell'apice del ventricolo sinistro con la formazione di un gigantesco pseudoaneurisma di circa 9 cm, associato a perforazioni del setto interventricolare".

L'operazione: "Entrambe le lesioni sono state trattate combinando due tecniche adottate finora solo in forma isolata: l'esclusione della zona infartuale del setto interventricolare ed una ventricoloplastica per la correzione dell'enorme pseudoaneurisma ventricolare. Dopo l'intervento, il cuore ha subito ripreso un'adeguata funzione contrattile e il paziente ha avuto un decorso post operatorio regolare e privo di complicanze tanto da essere dimesso dopo 8 giorni".

Si conferma così l'eccellenza pisana della chirurgia: "Questo intervento - conclude l'Aoup - fa parte di un'ampia serie di procedure chirurgiche ad elevata complessità che vengono quotidianamente eseguite nella Cardiochirurgia. Tra queste, la rivascolarizzazione miocardica arteriosa a cuore battente, la chirurgia riparativa della valvola mitralica ed aortica e tutti i più moderni interventi sulla radice aortica, aorta ascendente ed arco, con una esperienza ormai ultra decennale".