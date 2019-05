Arrestato a Roma boss del narcotraffico: tra le città rifornite anche Pisa

C'è anche Pisa tra le città coinvolte nell'operazione antidroga 'Invisibili' grazie alla quale gli agenti della squadra mobile di Trieste hanno arrestato a Roma ieri mattina, 24 maggio, un cittadino di origine nigeriana (34enne, N.B. le sue inziali ndr). Come riporta Trieste Prima l'uomo era a capo di un capillare traffico di marijuana che, tra il mese di ottobre del 2018 e il maggio di quest'anno, ha gestito il rifornimento di diverse piazze di spaccio in tutto il nord Italia.

Durante questo periodo le attività investigative hanno portato al sequestro di 311 chilogrammi di sostanza stupefacente (per un valore 'al dettaglio' di circa 3milioni di euro) tra le città di Torino, Genova, Pisa, Trieste, Vicenza, Udine e Treviso. A Pisa in particolare sono stati sequestrati 3 chili di marijuana.

Il 34enne, noto alle forze dell'ordine in virtù della pena che stava scontando agli arresti domiciliari per reati analoghi, è stato fermato all'interno della sua abitazione nel quartiere della Borghesiana, a Roma, da dove aveva appena fatto partire l'ennesimo corriere in direzione Genova. Il cittadino nigeriano aveva consegnato un borsone con sei chili di marijuana ad un corriere che è stato intercettato e arrestato alla stazione Principe del capoluogo ligure.