Operazione 'Petroloro', frode nel settore dei carburanti: misure cautelari e sequestri

La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto con l'operazione 'Petroloro' una frode nel settore del contrabbando di carburanti, autoriciclaggio e ricettazione. In corso di esecuzione 20 misure cautelari personali e sequestri di beni per oltre 10 milioni di euro nelle province di Pisa, Prato, Firenze, Napoli e Caserta. I dettagli dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa prevista per questa mattina presso la Procura delle Repubblica di Pisa alla presenza del procuratore capo, Alessandro Crini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.