Ospedali Cisanello e Santa Chiara: orari sportelli Cup durante le feste di Natale

In occasione delle festività natalizie gli sportelli dei punti di accettazione unificata Cup/ricoveri dell'Edificio 15 (Santa Chiara) e dell'Edificio 30 A di Cisanello effettueranno i seguenti turni di apertura al pubblico:

- dal 24 dicembre al 4 gennaio 2019: orario continuato 7.30 – 13.00 - sabato 29 dicembre e 5 gennaio 2019: chiuso Il ticket potrà comunque essere regolarizzato ai riscuotitori automatici. Il ticket potrà comunque essere regolarizzato ai riscuotitori automatici.

Negli orari di chiusura degli sportelli la regolarizzazione di tutti i ricoveri - per i quali l'accettazione non viene effettuata nelle strutture eroganti - potrà avvenire il giorno successivo non festivo agli sportelli medesimi.

Dal 7 gennaio 2019 riprenderà il regolare orario di apertura.