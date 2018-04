Più autobus fra San Piero a Grado e Pisa: "Siamo riusciti a soddisfare gli studenti"

Sono stati intensificati i collegamenti autobus tra Pisa e San Piero a Grado, dove ha sede l'Ospedale didattico veterinario del dipartimento di Scienze veterinarie dell'Università di Pisa. Rispondendo a una richiesta degli studenti, l'Ateneo ha firmato una convenzione col Comune di Pisa in cui si stabilisce l'incremento delle corse sull'autolinea n. 10/20 'Pisa-Tirrenia-Livorno', in determinate fasce orarie, in particolare per agevolare gli studenti che devono frequentare il tirocinio all'Ospedale didattico veterinario.

La convenzione prevede nello specifico quanto segue: l'istituzione di una nuova coppia di corse Pisa-S.Guido e S.Guido-Pisa con partenza alle 7.50 da Pisa e alle 8.10 da S.Guido; l'instradamento sulla diramazione 'San Piero-San Guido', delle corse partenti da Pisa per Tirrenia alle 19.30 e 22.10, da Tirrenia per Pisa alle 18.59 e da Calambrone per Pisa alle 21.54; posticipo di 10 minuti della corsa della linea 10 da Tirrenia delle 20.04 e le corse della linea 110 da Pisa per Agnano delle 19.45 e da Agnano per Pisa alle 20.15; posticipo di 10 minuti di tre corse della linea comunale 020, corsa Calambrone-Pisa delle 22.54, corsa Pisa-Tirrenia delle 23.35 e corsa Tirrenia-Pisa delle 00.09.

"Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto - ha commentato il professor Marco Gesi, prorettore ai rapporti col territorio dell'Ateneo - siamo riusciti a realizzare quanto chiesto dai nostri studenti e per questo devo ringraziare il Comune di Pisa e il CPT con cui da anni abbiamo un intenso rapporto di collaborazione".