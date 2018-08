Chiesa della Spina, Sala delle Baleari e Centro Sms: gli orari estivi

Nuovi orari di apertura della Chiesa della Spina, di Sala delle Baleari (entrambe ospitano l’installazione di Pistoletto) e del Centro SMS (con la Mostra della Ceramica). A renderlo noto è il comune di Pisa.

Per quanto riguarda Chiesa della Spina, dal 13 agosto al 2 settembre, aprirà alle 16 invece che alle 15, per cui l'orario sarà: lunedì 10-13; martedì, mercoledì e giovedì 16-19; venerdì, sabato e domenica 10-13 e 16-19. Dal 3 settembre riprenderà l'orario consueto con apertura pomeridiana alle 15. In Sala delle Baleari l'installazione sarà invece visitabile, dal 7 al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Infine la Mostra della Ceramica all'Sms: dal 6 agosto al 2 settembre sarà aperta il sabato e la domenica dalle 18 alle 22. Dal 3 settembre riprenderà invece il consueto orario.