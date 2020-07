Prelievi del sangue: dal 16 luglio nuovi orari potenziati nei distretti della Valdera

A partire da giovedì 16 luglio sarà ulteriormente potenziata l’organizzazione del servizio per i prelievi del sangue e per gli esami di laboratorio nei distretti della Valdera.

Ecco di seguito il riepilogo delle sedute distribuite nei vari punti prelievo, sia ad accesso diretto sia su prenotazione:



- al distretto di via Verdi 32 a La Rosa di Terricciola l’accesso è diretto il lunedì e il giovedì in orario 7-9 mentre l’accesso è su prenotazione il mercoledì e il venerdì;

- al punto prelievi di via Nuova 6 a Forcoli si accede su prenotazione il secondo e il quarto martedì del mese;

- al punto prelievi di via Berlinguer 11 a Capannoli si accede su prenotazione il primo, il terzo e il quinto martedì del mese;

- al distretto di via Rospicciano 24 a Ponsacco l’accesso è diretto il lunedì e il giovedì in orario 7:15-9:15 e su prenotazione il martedì e il venerdì;

- alla proiezione distrettuale di via Alighieri 16 a Casciana Terme si accede il mercoledì su prenotazione;

- al distretto di via Fleming 1 a Pontedera si accede il lunedì, il mercoledì e il venerdì su prenotazione e il martedì e il giovedì con accesso diretto in orario 7:15-10;

- alla proiezione distrettuale di via Colombo 17 a Pontedera l’accesso è diretto il lunedì, il mercoledì e il venerdì in orario 7.15-9:15 mentre il martedì e il giovedì l’accesso è su prenotazione;

- al distretto di via Pacini 92 a Bientina il martedì e il giovedì l’accesso è su prenotazione mentre il mercoledì e il venerdì l’accesso è diretto in orario 7.15-9.15;

- al distretto di via San Michele 4 a Santa Maria a Monte l’accesso è su prenotazione il martedì, il venerdì e il sabato;

- al punto prelievo di via Dei Martiri 11 a Calcinaia l’accesso è su prenotazione il lunedì.

Tutte le sedute ad accesso diretto sono regolate e contingentate dal numero elimina code. La modalità di prenotazione dei prelievi a domicilio rimane invariata e per l’analisi dei soli campioni biologici non è obbligatoria la prenotazione.

Si ricorda infine che è possibile prenotare anche attraverso il numero di telefono del call center 0587 273048 e attraverso le farmacie del territorio zonale che aderiscono al servizio CUP.