Estate: gli uffici postali chiusi a Pisa di agosto

Poste Italiane comunica che nel periodo di agosto sono previste delle variazioni agli orari di apertura al pubblico degli uffici postali di Pisa, al fine di garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi postali e la relativa offerta. Nello specifico, saranno soggetti a rimodulazione giornaliera gli uffici postali di Pisa 4, Pisa 1, Pisa 6, Pisa 11, Pisa 2 e Pisa 8.

L'ufficio postale Pisa 4 (via Emilia) rimarrà chiuso i giorni 5-7-12-19 agosto; l'ufficio Pisa 1 (Lungarno Gambacorti) chiuderà i giorni 6 e 8 agosto; l'ufficio Pisa 6 (via delle Lenze) sarà chiuso i giorni 6-8-14 agosto; l'ufficio Pisa 11 (via Bargagna) chiuderà il 10 agosto; l'ufficio Pisa 2 (Lungarno Buozzi) i giorni 13-17-20-22-24 agosto e l'ufficio Pisa 8 (via Lucchese) rimarrà chiuso il 17 agosto.