C'è tanto bisogno di sangue: i centri trasfusionali ampliano gli orari di apertura

I centri trasfusionali di Pontedera e Volterra, grazie alla fondamentale collaborazione delle associazioni di volontariato Avis, Fratres e Gruppo autonomo Forcoli, hanno deciso di favorire le donazioni ampliando l’orario di apertura che diventa così dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 11.30 per il sangue e dalle 7.30 alle 13 per il plasma. Su Pontedera saranno, inoltre, mantenute le aperture domenicali di questo mese previste per il 14 e il 28 luglio.



“Puntualmente con l'inizio del periodo di ferie - spiega Fabrizio Niglio, direttore dei centri trasfusionali di Pontedera e Volterra - si verifica un calo delle donazioni con conseguente stato di sofferenza delle riserve di sangue e plasma a disposizione. Quest'anno la situazione critica si sta presentando prima del previsto probabilmente a causa delle carenze che hanno contrassegnato questo primo semestre. Il problema è che i pazienti continuano ad aver bisogno di sangue anche nei periodi festivi e alla riduzione delle donazioni non corrisponde mai una diminuzione della richiesta. Per questo chiediamo a tutti coloro che sono già donatori o che lo vogliono diventare di presentarsi ai nostri centri per affrontare al meglio questo momento. Ad oggi serve soprattutto sangue di gruppo A e 0 (sia positivo che negativo) e plasma B e AB o di chi può donare solo questo emocomponente indipendentemente dal gruppo sanguigno”.



CHI PUO’ DONARE. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta 'donazione differita' ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.



Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione 'Come fare per' sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino.