Cisanello e Santa Chiara: l'orario di agosto degli sportelli Cup

Ecco gli orari dei punti di accettazione unificata (pagamento ticket e accettazione ambulatoriale/ricoveri) nel periodo estivo negli stabilimenti ospedalieri di Cisanello (ingresso unico Monoblocco, ex Edificio 10) e di Santa Chiara (Edificio 15):

Cisanello: ingresso unico

- dal lunedì al giovedì, orario continuato dalle 7.30 alle 17;

- venerdì, orario continuato dalle 7.30 alle 16.45;

- sabato: chiuso.

Dal 12 al 23 agosto:

- Dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle 7.30 alle 13.

Sabato: chiuso



Santa Chiara: Edificio 15

- dal lunedì al giovedì orario continuato dalle 7.30 alle 17;

- venerdì: orario continuato dalle 7.30 alle 13

- sabato: chiuso

Dal 12 al 23 agosto:

- Dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle 7.30 alle 13.

Sabato: chiuso



Negli orari di chiusura è possibile pagare le prestazioni ambulatoriali ai riscuotitori automatici, inserendo il foglio di prenotazione con codice a barre o la tessera sanitaria; in tutti gli altri casi deve essere compilato dall’utente, nel reparto erogante, il Modello B per l’invio del bollettino di pagamento a domicilio. La regolarizzazione di tutti i ricoveri, per i quali l’accettazione non viene effettuata nelle strutture eroganti, potrà avvenire il giorno successivo non festivo in tutti i punti di accettazione unificata aziendali.