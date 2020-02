Associazioni: l'Orchestra Giovanile Toscana incontra la Commissione Cultura

La scorsa settimana in Commissione Cultura del Comune di Pisa c'è stato l'incontro fra i consiglieri e la nuova associazione culturale Orchestra Giovanile Toscana. Questa è stata costituita a dicembre dello scorso anno e, come ha spiegato la rappresentante Cristina Ancisi, ha le finalità di "diffusione della musica, la conoscenza dell’arte musicale e il sostegno alle associazioni benefiche". Erano presenti anche la professoressa Cristiana Ancini e Matteo Chimenti, direttore musicale dell'Orchestra Giovanile Toscana.

Il prossimo 25 febbraio, alle 17, presso la Giposetca di Arte Antica dell'Università di Pisa in Piazza S. Paolo all'Orto, 20, verrà presentata la prima stagione cameristica. Tutti i concerti saranno presentati da un musicologo. Il primo concerto, in programma per il prossimo 12 marzo presso la Scuola Normale Superiore, sarà introdotto dal musicologo Alberto Rizzuti.