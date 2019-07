Cascina, si teme la siccità: vietato l'uso non essenziale dell'acqua

Il Comune di Cascina vieta l'uso improprio dell'acqua dell'acquedotto e "invita la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi, vietando l'uso di acqua potabile per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti".

E' quanto si legge nell'apposita ordinanza pubbicata in questi giorni dall'amministrazione comunale, con la quale si stabilisce il divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubbico acquedotto. Un provvedimento reso necessario, si legge nell'atto, dalla "necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, eccetera".