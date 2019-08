Inquinamento acustico all'Aeroporto: "Situazione migliorata, ma servono controlli più stringenti"

Bene l'ordinanza di Enac per ridurre l'inquinamento acustico all'aeroporto Galilei, "ma deve essere applicata in modo stringente”. Il Coordinamento di cittadini 'No aerei sulla città' promotore della petizione che nei mesi scorsi ha raccolto oltre 1500 firme per chiedere che "si ponga fine ai sorvoli sulla città e che decolli e atterraggi avvengano sul lato mare", seppur sottolineando alcune criticità, esprime una valutazione positiva sull’ultima ordinanza emessa dall'Ente nazionale per l’aviazione civile a fine maggio. Un provvedimento "che va nelle direzione da noi auspicata", dice il Coordinamento, e che "sta portando risultati tangibili".

L’ordinanza impone il divieto dei voli verso nord (in direzione della città) dalle ore 21 alle 6, salvo eccezioni relative alla sicurezza. Il provvedimento stabilisce anche che nel resto della giornata (6-21) gli aerei debbano decollare verso il mare in assenza di traffico in arrivo da quella direzione. Inoltre, nei casi in cui il decollo debba avvenire verso nord, gli aerei dovranno adottare una procedura di decollo descritta nell’ordinanza stessa, seguendo un profilo di salita più ripido e passando sulla città ad una quota non inferiore a quella stabilita, limitando così il disturbo acustico. Qualora il velivolo non sia in grado di seguire tale procedura, dovrà dichiararlo all’Ente di controllo del traffico aereo prima della partenza e verrà da questo pianificato solo per decolli verso il mare.

Il Coordinamento sottolinea però alcune criticità. "Constatiamo che in alcuni giorni e in alcune fasce orarie, il numero dei decolli sulla città continua ad essere molto alto e questo talvolta avviene nonostante non vi siano voli in avvicinamento dal lato mare e neppure condizioni meteorologiche avverse. Inoltre quasi nessun velivolo che sorvola la città rispetta la procedura di decollo indicata nell’ordinanza. Auspichiamo perciò che le disposizioni emesse vengano applicate in modo stringente".

"Chiediamo inoltre ai Sindaci di Pisa e San Giuliano, responsabili della salute dei cittadini e tra i destinatari della petizione, di adoperarsi verso i soggetti competenti affinché l’interdizione al passaggio degli aerei sulla città venga estesa almeno fino alle 8 del mattino. Infine - conclude il coordinamento - ci auguriamo che venga al più presto messo a punto un sistema di controllo certificato di rilevamento delle quote degli aerei in decollo che consenta l’applicazione delle sanzioni previste ai velivoli che non rispettano le quote di volo prescritte in caso di esso avvenga sulla città".