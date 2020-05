"In Toscana vietata l'attività motoria nel proprio comune", ma è un fake

Sta circolando in queste ore in chat e sui social una sedicente ordinanza numero 47 della Regione Toscana con cui si revoca l’ordinanza 46 - ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi 1 maggio, consente l’attività motoria nel perimetro comunale. Oltre alla revoca il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori. Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso.

L’Avvocatura regionale è stata già investita del caso. Nella giornata di domani sarà presentata denuncia alle autorità competenti per falso materiale e ideologico.

