Vietato sedersi in terra e sdraiarsi sulle panchine: in vigore le ordinanze antidegrado

Da oggi e per i prossimi tre mesi sedersi sul monumento di piazza Garibaldi o sui gradini della chiesa di Santo Stefano, in piazza dei Cavalieri, sarà vietato e ai trasgressori sarà elevata una multa di 100 euro. E' l'effetto di una delle tre ordinanze entrate in vigore oggi, lunedì 8 ottobre. Ordinanze firmate dal sindaco, Michele Conti, per tentare di limitare il degrado nel centro storico della città e gli insediamenti abusivi sul territorio comunale.

"La Polizia Municipale - afferma l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - provvederà ad effettuare gli opportuni controlli nelle aree di applicazione previste dalle ordinanze e provvederà ad intervenire con richiami e, dove si verificasse l’effettiva necessità, con sanzioni, secondo un’impostazione dettata dal buon senso e dalla valutazione specifica di ogni singolo caso. L’intento condiviso con il comandante della Polizia Municipale è quello di procedere per piccoli passi, per arrivare sul lungo tempo a far capire che la nostra amministrazione non intende assolutamente limitare la fruizione degli spazi pubblici cittadini, ma far sì che questo avvenga con senso civico. Le ordinanze emanate dal sindaco Conti non sono provvedimenti che vogliono imporre il coprifuoco in una città vissuta da tanti studenti e giovani, ma rappresentano invece un invito a vivere la città nel rispetto delle regole e del decoro urbano".

Ordinanza antidegrado

In questo caso si tratta di un'ordinanza 'contingibile ed urgente' che avrà una durata di 3 mesi (dall'8 ottobre al 30 dicembre). Prevede il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico, sui gradini di edifici pubblici e privati, di monumenti e luoghi di culto, negli spazi verdi (non si applica su panchine o aree di pertinenza dei pubblici esercizi); il divieto di sdraiarsi o dormire sulle panchine; il divieto di mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altro il suolo pubblico, i gradini di edifici pubblici e privati, di monumenti o luoghi di culto. I trasgressori verrano multati con una sanzione di 100 euro oltre all'aventuale sequestro amministrativo. Nelle aree indicate, dove previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre alle sanzioni può essere applicato il Daspo urbano.

DOVE E' VALIDA

Pisa Sud: piazza della Stazione, via Alfredo Catalani, via Cesare Battisti, rotonda dell’Ordine di Santo Stefano, via Silvio Pellico, largo Padri della Costituzione, Piazza Sant’Antonio, via Giuseppe Mazzini, via Riccardo Zandonai, piazza Vittorio Emanuele II, via Massimo D’Azeglio, lungarno Gambacorti (da via Giuseppe Mazzini a Ponte di Mezzo), lungarno Galileo Galilei (da ponte di Mezzo a piazza San Sepolcro), Piazza san Sepolcro, via Flaminio Del Borgo, via San Martino, via Pietro Gori, via del Carmine, via Filippo Turati, via Battista Queirolo, via Francesco Bonaini, via Cristoforo Colombo, via Corridoni (si intendono compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci, i loggiati della Stazione Centrale, del Palazzo ex Amministrazione Provinciale, delle Poste Italiane, della Camera di Commercio, la piazza antistante al murale di Haring).

Pisa Nord: ponte di Mezzo, lungarno Pacinotti (da ponte di Mezzo a piazza Carrara), piazza Carrara, via Collegio Ricci, piazza Dante,

via Pasquale Paoli, via della Faggiola, piazza Arcivescovado, piazza del Duomo, via Maffi, largo Parlascio, via Carlo Fedeli, via Santa Caterina, piazza Martiri della Libertà, via Renato Fucini, piazza San Paolo All’Orto, via Verdi, via Palestro, via Camillo Benso Cavour, piazza Cairoli, lungarno Mediceo (da piazza Cairoli a Ponte di Mezzo; nelle aree di cui sopra si intendono compresi anche le gradinate della Chiesa e dei palazzi posti in piazza dei Cavalieri).

Ordinanza antialcol

L'ordinanza avrà una durata di 30 giorni (eventualmente reiterabili): dall’8 ottobre al 6 novembre. Prevede il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21 alle ore 24; il divieto di detenere bevande alcoliche in apparecchi di refrigerazione per gli esercizi di vicinato e alimentari; per gli esercizi di somministrazione il divieto di distribuzione di bevande alcoliche dalle 21 fino alle 3 in contenitori di vetro o lattine, salvo che il consumo avvenga all’interno dei locali o nelle aree di pertinenza dell’attività. I trasgressori saranno puniti con una multa di 100 euro e il sequestro dei prodotti.

DOVE E' VALIDA

Pisa Nord: piazza Mazzini, via S. Bibbiana, via Giusti, via Verdi, Piazza San Paolo all’Orto, via San Francesco, via Santa Cecilia, Piazza Martiri della Libertà, piazza Santa Caterina, via S. Caterina, via Carlo Fedeli, via Cardinale Maffi, piazza Arcivescovado, Piazza del Duomo, via Roma, lungarno Pacinotti, Ponte di Mezzo, lungarno Mediceo);

Pisa Sud: piazza della Stazione, viale Antonio Gramsci, via Pietro Mascagni, via Benedetto Croce, via Gian Battista Queirolo, via Francesco Bonaini, via Filippo Corridoni (da via Colombo a Piazza della Stazione, compresi anche i loggiati e le Gallerie A e B di viale Gramsci, ed i loggiati della Stazione Centrale).

Ordinanza anticampeggio e antibivacco

L'ordinanza avrà una durata di 6 mesi, dall’8 ottobre al 7 aprile 2019, e sarà valida su tutto il territorio comunale. Prevede il divieto di campeggio, bivacco ed accampamento al di fuori delle aree espressamente destinate, anche mediante l’utilizzo di veicoli di ogni genere, nonché di tende, coperture e costruzioni o attrezzature varie. Per i trasgressori è prevista una multa di 100 euro e l'eventuale sequestro amministrativo.

