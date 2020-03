Coronavirus: altre due persone in quarantena a Pisa

Emesse oggi, 4 marzo, altre due ordinanze nei confronti di altrettante persone residenti a Pisa per predisporre la misura della quarantena con sorveglianza attiva. Salgono così a 7i casi per cui è stata emessa l’ordinanza sindacale in città dal sindaco Michele Conti.

I soggetti avrebbero avuto contatti stretti con un caso confermato di malattia infettiva Covid-19. Le ordinanze emesse su proposta dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest obbligano i soggetti destinatari a sottoporsi alla misura della quarantena presso la propria residenza, rispettivamente fino al prossimo 9 marzo e 10 marzo (quattordicesimo dall’ultimo giorno del contatto stretto) con sorveglianza attiva svolta dal personale sanitario della Usl Toscana Nord Ovest. La misura si è resa necessaria in quanto è stata ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni vigenti.