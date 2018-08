Ordine Ingegneri di Pisa, territorio, formazione, servizi: un anno di attività del nuovo consiglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cinquantotto eventi formativi di cui 22 gratuiti (38%), sei nuove commissioni (protezione civile, Bim, catasto, project management, biomedica, tecnologia e innovazione), un rinnovato rapporto con l’Università di Pisa e l’attivazione di una serie di sportelli a disposizione degli iscritti a Pisa ma anche sul territorio provinciale (legale, Inarcassa, fondi e voucher – in via sperimentale -, potenziamento di quello fiscale), cinque professionisti inseriti nei gruppi di lavoro nazionale Uni, attivazione del servizio di monitoraggio dei bandi pubblici.

Sono questi alcuni dei numeri e delle iniziative che raccontano un anno di attività dell’Ordine degli Ingegneri, da agosto 2017 guidato dal presidente Chiara Fiore. Ordine che a Pisa e provincia conta ad oggi 2.196 iscritti e che il prossimo 30 settembre ha in calendario un importante appuntamento che ‘entrerà nelle case’ dei pisani: la prima giornata nazionale sulla prevenzione sismica.

“E’ stato un anno di importanti novità, impegnativo e improntato sull’ascolto delle esigenze e dei bisogni dei nostri iscritti – commenta il presidente Chiara Fiore – particolarmente serrato è stato il lavoro fatto a livello locale con un obiettivo preciso: radicare e rendere presente e attivo l’Ordine sul territorio, dal capoluogo alla provincia. Siamo soddisfatti della partecipazione dei nostri iscritti, ci auguriamo che possa diventare ancora più ampia in vista delle prossime tappe e iniziative che ci vedranno protagonisti. Prima tra tutte: “Diamoci una scossa!”, prima giornata sulla prevenzione sismica che unirà le professionalità di ingegneri e architetti. Non solo una campagna informativa ma un programma di ‘prevenzione attiva’ con visite tecniche informative gratuite nelle abitazioni dei singoli cittadini‘.

SINERGIE SUL TERRITORIO. “In questo primo anno di lavoro del nuovo consiglio – commenta ancora l’ingegner Chiara Fiore – sono stati incentivate e promosse numerose collaborazioni con enti e realtà del territorio, sinergie in fieri e già operative: Anaci, Ance, Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confedilizia, Navicelli spa,, Cassa Edile, Estar, Cisam, Enave, Opera della Primaziale Pisana, rapporti da sviluppare con Fondazione Pisa e Coni . Con lo stesso spirito si sono svolti due incontri presso l’Università di Pisa con i candidati all’esame di stato. Attivate, inoltre, numerose convenzioni”.



LA COMUNICAZIONE. In questo primo anno l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa ha puntato molto anche sulla comunicazione interna ed esterna con l’attivazione di una pagina facebook pubblica, il rinnovo del periodico Galileo (grafica e contenuti), la newsletter settimanale con le notizie pubblicate sul sito, dotandosi di un ufficio stampa e comunicazione.

INNOVAZIONE. Un Ordine in movimento, che risponde tempestivamente ai cambiamenti che la PA richiede: in questo anno è stata avvita con successo la nuova procedura, obbligatoria, di pagamento della quota di iscrizione, si sta mettendo appunto il nuovo regolamento terne, regolarizzati ICT e privacy.

Portata a termine l'adesione alla piattaforma Working e divenuto agenzia CertIng per la certificazione delle competenze, entrambi gli argomenti saranno oggetto di presentazione agli iscritti e non nei mesi di settembre e ottobre.



GLI EVENTI. Altra novità decisa dal Consiglio dell’Ordine è l’organizzazione di eventi collaterali che coinvolgano gli iscritti nel ‘tempo libero’: tra le iniziative già organizzate un concerto di pianoforte, la realizzazione delle bandane brand ordine per la partecipazione Pisa Marathon 2017 e la consueta festa di Natale.

PROSSIMO FUTURO. Dopo la pausa estiva avrà luogo il corso base di 120 ore per la prevenzione incendi, oltre alla partecipazione alla prima giornata nazionale sulla Prevenzione sismica nel mese di settembre e ad un concerto Jazz.

IL CONSIGLIO:

Vicepresidente Ing. ZITO FRANCA CARMELA PAOLA, Consigliere Segretario Ing. MARCHETTI CLAUDIA, Consigliere Tesoriere Ing. NOCERA MARCO, Consiglieri Ing. BARALE GIULIA, Ing. BINI ALFREDO, Ing. BIRINDELLI MASSIMO, Ing. BRACCI MASSIMILIANO, Ing. CELA ROBERTO, Ing. CENCI GINO, Ing. DE FALCO ANNA, Ing. DE ROSA CARLO, Ing. LEANDRI PIETRO, Ing. MATTOLINI LEONARDO, Ing. Iunior BIANCHI SAMUELE.