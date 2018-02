Orientamento all'Itis di Pomarance: le opportunità offerte dall'esercito italiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nell’ambito dell’orientamento in uscita lunedì 12 febbraio si è tenuto in incontro all’ITIS 'A. Santucci' con l’Esercito Italiano che ha presentato le opportunità offerte dalllo stesso ai ragazzi della Scuola. Durante l’incontro si è sviluppato un buon dibattito in cui i ragazzi hanno chiesto informazioni sia sulla scuola sotto ufficiali ma anche sull’attività dei volontari e sulle opportunità che questi hanno una volta terminato il periodo di ferma. Questo è l’ultimo degli incontri previsti nel ciclo con delle Forze Armate Italiane.