Oro rubato fuso e rimesso in vendita: scattano le manette per i gioiellieri

Operazione da parte dei Carabinieri di Pontedera che hanno eseguito cinque provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale del Riesame di Firenze. A finire nel mirino titolari di gioiellerie e laboratori orafi di Pontedera, Lucca e Cecina, e pregiudicati di origine slava. Una sesta persona è invece ricercata all'estero.

I militari dell'Arma hanno recuperato oltre sei chili di oro e preziosi rubati nel corso di rapine in ville e appartamenti. Parte dell'oro, secondo gli inquirenti, veniva fuso, per nasconderne la provenienza furtiva, e rimesso poi in vendita tramite la complicità di gioiellerie e laboratori orafi.

I dettagli dell'operazione

È giunta così alla sua conclusione l’operazione denominata 'Golden Daytona', diretta dalla Procura pisana. Sei i provvedimenti custodiali emessi nei confronti di altrettante persone: quattro italiani gioiellieri e orafi e due pluripregiudicati di nazionalità slava, ritenuti tutti responsabili di ricettazione e riciclaggio di oro e preziosi provento di furti in abitazione e rapine in ville.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, giunge al termine di un lungo giudicato. Nel dicembre 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa rigettava la richiesta di misure cautelari della locale Procura della Repubblica; il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, nel luglio 2017, accogliendo il ricorso della Procura pisana, emetteva ordinanza di custodia cautelare a carico dei 6 indagati, con la successiva esecuzione subordinata al giudizio della Corte di Cassazione che si pronunciava il 19 dicembre scorso, rigettando il ricorso degli indagati e dando efficacia al giudizio cautelare.

Le misure emesse riguardano arresti domiciliari per i quattro italiani, due orafi (con laboratori a Cecina e Pontedera) e due gioiellieri (soci di due negozi a Lucca), e custodia cautelare in carcere per i due pluripregiudicati appartenenti ad una nota famiglia di origine slava domiciliata tra Pisa e Pontedera. Attualmente uno degli slavi è appunto ricercato.

L’indagine ha messo in luce il connubio esistente tra autori di furti e apparati del settore artigiano orafo e commercio di preziosi. I proventi dei furti in abitazione e delle rapine in villa finivano, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in alcuni laboratori orafi, in particolare quello di Pontedera e quello di Cecina, i cui titolari - a loro volta - cedevano i monili a due fratelli gioiellieri di Lucca per la successiva rivendita nel circuito legale.

Parte dell’oro veniva fuso in modo da ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa.

Oltre 6 kg di oro sequestrati, anche alcuni lingotti, scoperti 78 tra furti e rapine commessi in Toscana, in gran parte tra le province di Pisa, Firenze, Lucca e Livorno, e non mancano sporadici episodi commessi in altre aree del territorio nazionale: oltre 500 è la stima dei colpi messi a segno.

Dei monili e preziosi tuttora in sequestro, per circa la metà è stato possibile individuare i legittimi proprietari, meno di 1/3 quella restituita ad un laboratorio orafo per effetto della decisione del Gip del Tribunale di Pisa.

Le tappe salienti dell’indagine, condotta anche con le intercettazioni, si traducono nei sequestri 'collaterali' operati dai Carabinieri: