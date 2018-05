Orto e Museo Botanico chiusi sabato 12 e domenica 13 maggio, per permettere i periodici trattamenti necessari per preservare i numerosi e pregevoli esemplari di palme coltivate dall'attacco del punteruolo rosso. Per motivi di sicurezza il 'giardino' nel cuore di Pisa rimarrà dunque chiuso al pubblico.