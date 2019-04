Trattamento urgente contro il punteruolo rosso: chiude l'Orto Botanico

Il 13 e 14 aprile l'Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa resterà chiuso al pubblico per un trattamento urgente contro il punteruolo rosso necessario per proteggere i numerosi e pregevoli esemplari di palme coltivate al suo interno. La chiusura sarà dalle ore 8:30 alle ore 20:00 di sabato 13 aprile e dalle ore 8:30 alle ore 14:00 di domenica 14 aprile. Le visite organizzate nell’ambito della manifestazione 'Orto in fiore' si svolgeranno invece regolarmente.