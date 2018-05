'Orto in Scuola': festa finale al Giardino Scotto con 100 bambini

Questa mattina, giovedì 24 maggio, si è svolta al Giardino Scotto la festa conclusiva del progetto 'Orto in Scuola', con la consegna dei diplomi di 'giovani ortolani' agli alunni delle scuole presenti. Il progetto è stato promosso dall'amministrazione comunale con la collaborazione di Euroambiente.

L'iniziativa, che si svolge da alcuni anni, ha la finalità di promuovere nelle scuole primarie e d'infanzia una corretta educazione alimentare ed ambientale, di avvicinare i piccoli consumatori a scelte consapevoli di acquisto, educarli allo sviluppo sostenibile, creare i presupposti per la diffusione della cultura del 'mangiar sano'. Non ultimo anche incoraggiare il consumo di prodotti alimentari locali e favorire la conoscenza di specie floreali autoctone.

Alla festa, svolta alla presenza del vicesindaco e assessore al verde del Comune di Pisa Paolo Ghezzi, hanno partecipato 100 bambini: la terza A delle Parmini, la prima A delle Capitini, la prima A delle Haring e la prima C delle Damiano Chiesa. Per tutta la mattina si sono svolti giochi a tema agricolo e alla fine a tutti è stata offerta una merenda dal panificio Borelli di via Garibaldi. Le insegnanti della scuola Parmini hanno inoltre illustrato un cartellone realizzato dai bambini per chiedere la possibilità di realizzare un orto sinergico, in grado di rivitalizzare il terreno e renderlo più fertile con metodi naturali.

"E' un progetto che portiamo avanti nelle scuole da 10 anni - ha spiegato il vicesindaco - per far conoscere ai bambini i prodotti della terra, l'alternarsi delle stagioni, la cura del lavoro quotidiano. Gli oltre 1400 bambini coinvolti durante l'anno scolastico hanno avuto modo di coltivare gli ortaggi nel giardino della propria scuola, aiutati dagli insegnanti e dal personale di Euroambiente, sperimentando direttamente il rispetto dell'ambiente, della natura e l'importanza di una sana alimentazione".

Complessivamente hanno aderito al progetto 4 Istituti Comprensivi di Pisa: Tongiorgi, Fibonacci, Galilei e Pisano, con 17 plessi scolastici (Primaria Filzi, Infanzia Ciari, Infanzia Parmeggiani, Infanzia Perodi; Primaria Damiano Chiesa, Primaria N. Pisano, Infanzia Betti, Infanzia Rodari; Primaria Parmini, Primaria Gereschi, Primaria De Sanctis, Infanzia De Andrè, Infanzia Haring, Infanzia Puccini, Infanzia Galieli, Infanzia Capitini; Infanzia Calambrone) e 61 classi, per un totale di 1414 bambini.