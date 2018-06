Socializzare nel verde: per gli anziani arriva l'Orto Therapy

Da innovativo progetto sperimentale, avviato quattro anni fa alla Rsa 'Selene Menichetti' di Castelfanco di Sotto, ad attività coinvolgente, gettonatissima, che impegna molti ospiti di tutte le strutture sanitaria assistite e residenze per anziani gestite da Agape.

E’ l’Orto Therapy, una nuova occasione di socializzazione, vicinanza con la terra e scoperta delle novità in fatto di coltivazione. E di novità ce ne sono molte, in particolare alla Rsa Leoncini di Pontedera, che per il primo anno ha dato il via, questa stagione, alla coltivazione. Ma non a un orto tradizionale, bensì una coltivazione del tutto particolare: l'orto idroponico.

Ne sono passati di anni dal primo tentativo alla Rsa Selene Menichetti, dove hanno trovato spazio piante di insalata e peperoncini, oltre a pomodori e cetrioli, che ha portato al coinvolgimento di tutte le residenze gestite dalla Cooperativa sociale onlus di Fornacette, inclusa la nuova Residenza assistita Villa Varoli di Porto Santo Stefano (Grosseto). Qui l’orto è attivo da questo aprile, ed è il più giovane di tutti. Presente sia nelle vasche che direttamente in terra, la coltivazione vede impegnati i 12 ospiti, di cui 3 in modo particolare.

“Sono impegnati attivamente e in modo pratico nella coltivazione - spiegano dalla residenza - e tutti però partecipano con supporto, consigli e momenti di condivisione dei ricordi trascorrendo qualche ora all’aria aperta e scegliendo di puntare sulle coltivazioni di pomodori, con numerose varietà, zucchine e erbe aromatiche, basilico in testa. Senza dimenticare i fiori, alleato colorato ed essenziale, di utilità anche per l’orto stesso essendo di richiamo per insetti che aiutano le piante a crescere sane e protette".

Diversa, ma sempre interessante, l’esperienza dell’Orto Therapy sviluppata alla Rsa I Maggi di Buti, dove sono prediletti i fiori e le piante aromatiche. Ma è presente, fanno sapere dalla struttura, anche “un piccolo orto sospeso accessibile a tutti, che è diventato stimolo per gli occhi, per l'olfatto e per la memoria. Infatti capita che dal rametto di ramerino ci si ritrovi ad assistere a racconti sulle vite dei nostri ospiti”.

Un progetto, quindi, che prosegue nel migliore dei modi e si amplia, arrivando ad oggi a coinvolgere tutte le Rsa gestire da Agape e tantissimi ospiti, entusiasti e motivati da questa attività, una occasione di aggregazione e un’attività utile, ma al tempo stesso molto gustosa.