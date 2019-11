Piena dell'Arno, sciolta l'unità di crisi dell'Aoup: verso la gestione ordinaria del Santa Chiara

Anche l'ospedale torna verso la normalità dopo le misure adottate nella giornata di domenica 17 novembre in particolare per il Santa Chiara, in concomitanza con l'allerta rossa per la piena dell'Arno. "Dopo l’ultimo incontro svoltosi oggi in Prefettura sul rischio idraulico dell’Arno, in cui si è passati dallo stato di allerta a quello di attenzione - fanno sapere dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - l’Unità di crisi dell’Aoup, costantemente in contatto con gli altri organi istituzionali preposti al monitoraggio della situazione, è stata sciolta per cui è stato disposto il progressivo ritorno dell’ospedale Santa Chiara alla gestione ordinaria".