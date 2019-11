Lutto a Vicopisano: saluto a Ottavia Parisi, moglie di Guido Batini

Vicopisano è in lutto per la scomparsa di Ottavia Parisi, moglie di Guido Batini, volontario del Comitato Castellare. Il sindaco Matteo Ferrucci, insieme all'amministrazione, ha pubblicato un commovente saluto e messaggio di cordoglio sulla pagina Facebook del Comune. Il funerale è previsto per domani, 15 novembre, alle 15 nella chiesa di Marciana.

Il messaggio dell'amministrazione: "Le parole sembrano d’improvviso così inadeguate e strette per esprimere un dolore così grande. Oggi il nostro pensiero e il nostro profondo cordoglio sono per Guido Batini, volontario del Comitato Castellare, che ha perso la moglie Ottavia. Generoso, disponibile e altruista anche durante un lutto così straziante. Volontario fino in fondo. Così giovani e già insieme da 24 anni, Ottavia e Guido, con due figli. Si sono incontrati da ragazzini e sono cresciuti insieme a un amore che è andato oltre tutto, al di là di ogni difficoltà. Allora forse è questa la parola adatta, amore. L’amore che univa e unisce ancora Ottavia e Guido. L’amore della loro famiglia. E per famiglia non ci riferiamo ‘solo’ a quella in senso ‘stretto’, anche a quella del Comitato Castellare che si è stretta intorno a Guido e ai suoi figli in un abbraccio che non li lascerà. Sono questi i momenti, terribili, in cui è possibile sentire tutto il conforto e la forza di una comunità. Le nostre sincere condoglianze, caro Guido".