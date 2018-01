La provocazione: oro, incenso e mirra? Ci pensa Amazon!

Una consegna davvero particolare quella di quest'anno nel presepe nella Parrocchia di San Frediano a Vecchiano, dopo i tradizionali oro, incensi e mirra donati dai Re Magi al bambin Gesù vengono affidati al colosso della vendita on line Amazon. Una vera e propria provocazione con una statuina di uno dei Magi che ha in mano un bel pacchetto targato proprio Amazon.

"In un futuro non troppo lontano, oro incenso e mirra non li potranno più portare i re magi, ma penserà a tutto Amazon - si legge in una lettera di rivendicazione firmata da 'Il Mulo' - Amazon ha portato in Toscana, a Calenzano e con la probabile apertura di Vecchiano, circa 300 posti di lavoro. Una manna per il periodo di crisi che stiamo vivendo, ma in futuro siamo sicuri che il saldo occupazionale sarà in attivo? Infatti, molte attività commerciali locali, gia provate dalla concorrenza dei nuovi centri commerciali gestiti dalla grande distribuzione e dalla crisi, con l’arrivo del colosso dell’e-commerce rischieranno di chiudere definitivamente".