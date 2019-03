Parcheggi: nuova modalità di pagamento per i permessi Pisa-Pass

Cambiano le modalità di pagamento per rinnovare i permessi Pisa-Pass rilasciati da Pisamo. Tutti i possessori di Pisa-Pass riceveranno direttamente a casa il bollettino inviato da Sepi. Il pagamento potrà essere effettuato tramite i canali PagoPa riportati sull’avviso o tramite ulteriori canali e modalità, il cui elenco aggiornato è reperibile alla pagina 'Dove e come pagare' del sito web di Sepi.

Si precisa che presso lo sportello della Pisamo non sarà invece possibile effettuare il pagamento del permesso, per coloro che hanno ricevuto a casa l’avviso mandato da Sepi. Il termine per il pagamento del rinnovo del permessi, di norma fissato al 31 marzo, è stato prorogato fino al 10 aprile. Tutti i permessi, esenti da pagamento, sono stati rinnovati d’ufficio.