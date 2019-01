Palazzetto dello sport, la segnalazione: "Senza riscaldamento da una settimana"

Disagi per gli utenti del palazzetto dello sport di Pisa. E' quanto segnalato da un nostro lettore che mette in evidenza come da circa una settimana l'attività sportiva, per chi si allena all'interno della struttura di Barbaricina, sia resa difficoltosa per problemi all'impianto di riscaldamento. Il Palazzetto dello sport, pochi giorni fa, grazie a una serie di interventi realizzati a partire dalla fine del 2017 e che avevano riguardato anche l'impianto di riscaldamento, era riuscito ad ottenere la certificazione antincendio dei Vigili del Fuoco, tornando così alla sua massima capienza di oltre 1200 persone.

"Non più tardi di una decina di giorni fa - scrive il nostro lettore - l'assessore Latrofa si era fatto grande sottolineando come 'nel prossimo futuro anche il nostro Palazzetto dello Sport potrà ospitare eventi di livello nazionale e internazionale'. Da circa una settimana ci sono però ragazi di 10/15 anni che si allenano al ghiaccio".

La situazione da ieri sera, 8 gennaio, è però tornata alla normalità. "Ho ricevuto proprio ieri - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Latrofa, contattato telefonicamente - un messaggio da parte dei tecnici degli uffici in cui mi si dice che l'impianto è funzionante. Non so se ci sono stati o meno dei problemi: io non ne ero al corrente ma probabilmente erano invece stati segnalati agli uffici. In questi giorni la temperatura è andata sotto zero in tutta Italia e anche a Pisa, per cui problematiche del genere possono accadere". Latrofa ha quindi sottolineato come i "lavori al palazzetto dello sport fossero terminati già da tempo, quello che abbiamo fatto noi è ottenere la certificazione di prevenzione antincendio dai Vigili del Fuoco che ha permesso di far tornare la capienza dell'impianto alle originiarie 1200 persone".