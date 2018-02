Palazzo Blu compie dieci anni: in autunno arriva Magritte

Palazzo Blu celebra a Pisa i primi 10 anni di grandi mostre d’arte e attività culturali sviluppate con il sostegno della Fondazione Pisa e per festeggiare annuncia la prossima grande esposizione che si svolgerà nel prossimo autunno che sarà dedicata al surrealismo e che vedrà René Magritte come 'ospite d'eccezione'. Nei giorni scorsi si è infatti svolta la presentazione del '2008/2018 - Periodo blu', con un bilancio dettagliato di 'Escher. Oltre il

possibile', l’ultima grande esposizione temporanea (94.377 biglietti; pubblico italiano al 97%; età media dei visitatori: 43 anni). All’incontro in auditorium è intervenuto il presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi, che, dopo aver ricordato l’attività trascorsa, ha illustrato il programma del decennale e le attività in calendario nel 2018. Con lui Alessandro Cerami, che ha fornito i dati della mostra di Escher ed Emma Rovini, per le mostre Dossier e Valeria Barboni della cooperativa Kinzica ha parlato degli appuntamenti per l’infanzia a palazzo.

I numeri

In questi dieci anni di attività le grandi mostre d’arte a Palazzo Blu hanno portato sui lungarni pisani oltre 700mila visitatori. Con gli ingressi alle mostre primaverili e all’esposizione permanente, la Fondazionespera di raggiungere un traguardo importante, quello del miline di visitatori. Il milionesimo visitatore verrà premiato con una cerimonia ad hoc.

Prossime iniziative

Già è alta l’attesa per le prossime mostre temporanee. La prima, a primavera: 'Il viaggio di Marco Polo nelle fotografie di Michael Yamashita' (23.3-6.7), è proposta da National Geographic che avrà alcune conferenze di contorno tra cui quella di Gianni Sofri. Da maggio a settembre, nelle salette della esposizione permanente, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, sarà realizzata la mostra dedicata al grande illustratore e disegnatore Lorenzo Mattotti. La grande mostra autunnale, in collaborazione con Mondo Mostre, sarà curata dal Centre Pompidou e dedicata al surrealismo, con Magritte come 'ospite d’eccezione'.

Un ricco programma di incontri culturali animerà l’auditorium durante l’anno, con le conferenze di approfondimento delle grandi mostre, gli appuntamenti di poesia e storia, le conversazioni che avranno come protagonisti 'I nostri Azzurri' viaggio nelle eccellenze pisane che andrà oltre a quelle scientifiche (Virgo, Imago7) e si aprirà anche al fronte artistico (Gianni Pacinotti, Ozmo, Ursula Ferrara). Continuerà fino a maggio l’avviata programmazione delle domeniche in musica e dei concerti dell’Accademia Strata. La 'Giornata Blu' in primavera sarà un percorso d’arte e spettacolo con performance itineranti in città. In calendario, inoltre, 4 opere liriche in formato da camera (in primavera, in estate e nel prossimo inverno) e, in autunno, la presentazione di un volume dedicato al decennale.