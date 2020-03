Coronavirus: annullate le iniziative nell'auditorium di Palazzo Blu

Si ferma l'attività di Palazzo Blu. L'ente di Lungarno Galilei a Pisa ha deciso infatti di sospendere l'attività.

Quindi come sottolineano dalla Fondazione, "nel rispetto delle indicazioni previste dal Decreto in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, tutte le iniziative in programma all’interno dell’Auditorium sono da oggi sospese e saranno riprogrammate appena possibile in date da stabilirsi". Salta dunque l'incontro su 'La Storia' di Elsa Morante, previsto per il prossimo 8 marzo.