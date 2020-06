Palazzo Blu gratis per il personale sanitario

Dopo che nel mese di giugno, per concorrere da subito a promuovere la ripresa delle attività turistico/culturali del territorio, l’ingresso a Palazzo Blu è stato consentito a tutti gratuitamente. A partire da mercoledì 1° luglio l’ingresso gratuito verrà mantenuto per il personale sanitario, che negli ultimi mesi è stato impegnato nella lotta al Covid-19, quale forma di riconoscimento per l’opera svolta dai professionisti che con tenacia e coraggio hanno sostenuto negli ospedali e nei luoghi di cura la lotta al Coronavirus. I residenti a Pisa e provincia potranno comunque godere della gratuità nei giorni di sabato e domenica. Anche questa volta si tratta di una iniziativa possibile grazie all’intervento di Fondazione Pisa. Per gli altri visitatori l’ingresso prevede il pagamento di un ticket di 3 euro (ridotto a 2 euro per le categorie in convenzione).

Nelle prime settimane dopo la riapertura al pubblico, molte persone sono entrate a Palazzo Blu ed hanno potuto visitare la dimora storica e la collezione permanente, nel rispetto delle nuove disposizioni stabilite per la sicurezza sanitaria. I visitatori possono trovare la mostra fotografica 'Pisa Anni ’60, il boom e il rock', dall’archivio Luciano Frassi, a cura di Giuseppe Meucci e Stefano Renzoni. Accompagnata dall’esposizione di storici dischi in vinile, dai Beatles al grande raduno di Woodstock. Inoltre nella collezione permanente è esposto il 'Ritratto di Artemisia Gentileschi' ad opera di Simon Vouet, acquisito di recente e fra le opere che saranno alla National Gallery di Londra nella mostra ‘Artemisia’, in programmazione nei prossimi mesi.

Si ricorda che Palazzo Blu è aperto dal martedì alla domenica, con orario 10-19 nei giorni feriali e 10-20 il sabato, la domenica e nei festivi.