Palazzo Gambacorti senza corrente: disagi negli uffici

E' stata una mattinata di disagi quella di oggi, mercoledì 3 luglio, per quanti si sono rivolti al Comune per servizi e richieste informazioni. Poco dopo le ore 10 infatti si è verificata un'interruzione di energia elettrica che, di fatto, "ha bloccato il lavoro degli uffici di Palazzo Gambacorti. Impossibile per gli uffici svolgere le normali attività - si legge in una nota del Comune - in particolare per il servizio dello Stato Civile e Anagrafe. Solo l'arrivo di un gruppo elettrogeno ha ripristinato la normale funzionalità degli uffici a partire dal primo pomeriggio. Il Comune si scusa per i disservizi causati non da propria volontà".