Gli edifici storici sui lungarni pisani: Palazzo Lanfranchi, sede del Museo della Grafica

E' uno dei palazzi storici che si affaccia sui lungarni pisani, oggi sede del Museo della Grafica. Palazzo Lanfranchi, situato in Lungarno Galilei 9, tra Vicolo Lanfranchi e Vicolo Da Scorno, sorto da un nucleo di case torri e di corpi di fabbrica eretti tra il XII e il XIV secolo, prende il nome dalla famiglia che lo ha abitato a partire dal 1539. I Lanfranchi, casata appartenente alla prima aristocrazia consolare pisana, ne ricavarono una costruzione il cui aspetto esterno corrisponde a quello attuale, mentre all’interno sono ancora visibili le strutture e le decorazioni medievali, tra le quali spicca la trecentesca 'pittura a vaio', motivo ornamentale comune ad altri illustri palazzi pisani che si affacciano sui Lungarni e probabilmente commissionato dal lanaiolo Betto Stefani, primo a dare un assetto unitario all’edificio.

La ristrutturazione del palazzo, realizzata dal 1976 al 1980 e commissionata all’Arch. Massimo Carmassi dal Comune di Pisa, proprietario dell’immobile, ha permesso la riscoperta e la valorizzazione delle diverse fasi costruttive. L’intervento sulla facciata, voluto dalla famiglia Lanfranchi, è tuttora caratterizzato da un portale principale non posto in asse all’edificio, da un terrazzo con stemma e da finestre sormontate ai primi due ordini da timpani triangolari e semicircolari, al terzo da cornici in pietra. Il materiale bianco dell’apparato decorativo contrasta con il laterizio rosso della parete non intonacata, conferendo al palazzo una connotazione distintiva.

Nel XIX secolo l’edificio subì una rilevante trasformazione con l’abbattimento delle due scale seicentesche e la realizzazione di un unico pozzo scala a tre rampe con copertura a padiglione, illuminato da lucernario.



Dal 2007 Palazzo Lanfranchi è sede del Museo della Grafica, nato per volontà del Comune e dell'Università di Pisa e oggi parte integrante del sistema museale cittadino. Il Museo della Grafica si configura come una delle più importanti raccolte pubbliche di grafica contemporanea.

Orari del Museo della Grafica

Dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 19:00

Giorni di chiusura:

01/01 (Capodanno)

06/01 (Epifania)

01/05 (Festa dei lavoratori)

15/08 (Ferragosto)

24/12 (Vigilia di Natale): Il Museo chiude alle ore 13:00

25/12 (Natale)

31/12 (San Silvestro): Il Museo chiude alle ore 13:00

Per info: http://www.museodellagrafica.unipi.it/

(fonte Università di Pisa)