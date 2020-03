"Palestra chiusa? Vi portiamo i corsi a casa": la palestra Four Fitness lancia l'idea

"Dovevamo trovare una soluzione che abbinasse il desiderio di staccare per un’oretta dall’emergenza coronavirus e la volontà di non interrompere completamente l’attività fisica". Lorenzo Ferrari, uno dei titolari della struttura, commenta così la decisione della palestra Four Fitness di lanciare i corsi dei propri istruttori sul profilo Facebook ufficiale: 'Palestra Four Fitness, Fitness for life'. Da Ospedaletto direttamente nelle case degli utenti: da ieri, lunedì 23 marzo, i corsi degli istruttori della Four Fitness si sono spostati su Facebook. "Nella scorsa settimana avevamo pubblicato alcuni brevi estratti delle sedute di allenamento dei nostri istruttori – spiega Lorenzo – naturalmente tutti nelle rispettive abitazioni. La palestra è stata chiusa subito dopo la ratifica del decreto del Consiglio dei ministri. Nei prossimi mesi penseremo a come rialzarci da questa batosta: le perdite non saranno marginali, avendo stoppato anche le attività dedicate al muay thai e del centro estetico. Però adesso c’è il bene primario da preservare e proteggere: la vita. Rimanendo a casa diamo una mano a chi combatte questa battaglia in prima fila, perciò è fondamentale rispettare le poche regole che ci sono state dettate. Niente vieta però di allenarci in giardino o in casa, prendendosi dei piccoli momenti di svago".

Così l’idea ha preso corpo, e dopo una settimana di rodaggio e l’apprezzamento dei clienti della palestra e di molti altri utenti di Facebook che hanno lasciato il loro 'like' alla pagina della palestra, la Four Fitness ha pubblicato il programma ufficiale dei corsi da seguire in diretta sulla piattaforma social. Dal lunedì al venerdì l’appuntamento è doppio: "Offriamo un corso alle 10.30 e uno alle 17.30, coprendo tutte le attività svolte normalmente in palestra". Si va quindi dal pilates al tone-up, passando per il bodyweight e la ginnastica posturale. "Da casa gli utenti possono seguire i consigli e le direttive degli istruttori – afferma Lorenzo Ferrari – potendo così svolgere un allenamento funzionale, corretto e intenso". Il primo giorno di dirette ha portato ottimi risultati in termini di collegamenti, come svela Lorenzo: "Normalmente i corsi in palestra ospitano 25-30 persone. Ieri invece abbiamo avuto 70 utenti collegati alla diretta della mattina e ben 96 in quella del pomeriggio". Con ospiti d’eccezione, come il portiere del Pisa Stefano Gori, che si è allenato assieme alla fidanzata Giulia.

"Il concetto che sta alla base della nostra decisione è molto semplice – conclude Lorenzo Ferrari – regalare un’ora di leggerezza in questo momento così difficile per tutti. Basta collegarsi alla pagina Facebook e, chi vuole, può condividere la diretta sul proprio profilo o su Instagram taggandoci e utilizzando l’hashtag #iomiallenoconlafourfitness".

