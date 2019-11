Palestra di Oratoio: al via l'intervento per il rifacimento di tetto e pavimento

Sono stati affidati oggi, mercoledì 27 novembre, alla ditta incaricata, i lavori alla palestra di Oratoio per il rifacimento del tetto e del pavimento in legno. L’intervento complessivo prevede la realizzazione sul tetto di un manto di copertura nuovo con pannelli coibentati, opere accessorie come rifiniture interne e grondaie nuove e la stesura di un nuovo pavimento, rovinato a causa degli allagamenti, che sarà realizzato in materiale moderno e funzionale allo svolgimento delle attività sportive. I lavori, per un importo complessivo di circa 250mila euro, saranno eseguiti dalla ditta Saggese Spa di Napoli che procederà a montare il cantiere appena le condizioni metereologiche lo permetteranno.

"Dopo lungaggini burocratiche - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - sono stati finalmente assegnati oggi i lavori per realizzare la nuova copertura della palestra che da anni presentava gravi problemi di infiltrazioni che causavano veri e propri allagamenti della struttura, al punto tale da renderla praticamente inagibile. Con un intervento temporaneo lo scorso anno siamo riusciti a renderla comunque parzialmente fruibile per consentire un limitato utilizzo da parte delle scuole, ma con l’inizio del nuovo anno scolastico la palestra è rimasta chiusa per essere pulita, sgomberata dagli attrezzi presenti e consegnata alla ditta per lo svolgimento dei lavori. La ditta ha adesso quattro mesi di tempo di consegnarcela nuova, quindi questo vuol dire che a fine marzo sarà pronta per essere restituita al quartiere, alle scuole e alle società sportive che la aspettano per tornare a svolgerci le attività sportive. Come per ogni consegna dei lavori, la ditta presenterà il proprio cronoprogramma, ma la sostanza è che dopo 120 giorni i lavori devono essere terminati, pena l’applicazione delle penali".