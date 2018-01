Palio di Buti 2018: vittoria storica per San Rocco

E' San Rocco ad aggiudicarsi il Palio di Buti. Dopo cinque anni il 'cencio' (quest'anno dipinto dai ragazzi del laboratorio di pittura del Centro Poliedro di Pontedera) torna nella contrada biancorossa, alla quarta vittoria nella sua storia. Quella dell'edizione 2018 è arrivata davvero in un modo storico. Mai nessuno a Buti aveva vinto correndo tre batterie. Invece, dopo il secondo posto nella seconda batteria, San Rocco ha vinto nella batteria dei recuperi, per poi trionfare in finale su Pievania e Ascensione.

I colori biancorossi tornano a splendere grazie al fantino Gavino Sanna, che in sella al forte Bomario da Clodia centra il suo primo successo al Palio di Buti al quinto tentativo. Nei quattro anni precedenti era sempre riuscito ad arrivare in finale, ma stavolta si è sbloccato, confermandosi dopo il bel successo al Palio di Fucecchio 2017. Dopo la finale esplode la festa dei contradaioli biancorossi, guidati dal capocontrada Eddy Leone.

Molti visitatori sono arrivati a Buti già dal mattino per la tradizionale colazione a base di trippa, preparata nelle contrade, e per assistere alla sfilata e alla benedizione dei cavalli. Durante la corsa tutto è filato liscio per la salute degli animali. Per il secondo anno il Palio è stato corso con cavalli di razza mezzosangue anglo-arabi, che hanno regalato uno spettacolo unico al paese, chiuso con il trionfo di San Rocco.