Palio e Fiera di San Ranieri: il programma

Nel giorno del santo patrono il 17 giugno di ogni anno, si svolge il palio remiero di San Ranieri: le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro antichi quartieri della città si confrontano sulle acque dell'Arno. Ogni quartiere è contraddistinto dai propri colori: rosso per San Martino, verde per Sant'Antonio, celeste per Santa Maria, giallo per San Francesco. Si parte alle 21 quando si svolgerà la sfilata sul fiume con l’esposizione della Pala di San Ranieri, organizzata insieme all’Accademia dei Disuniti, e il corteo dei figuranti del palio. Alle 22.30 la partenza delle imbarcazioni con l'arrivo allo Scalo dei Renaioli.

La regata rievoca l’impresa di Lepanto, quando la flotta dei Cavalieri di Santo Stefano andò all’abbordaggio dell’ammiraglia della flotta musulmana.

Il percorso

1500 metri controcorrente dal Ponte della Cittadella presso la sede dei Canottieri Arno ed arrivo allo Scalo dei Renaioli. Le imbarcazioni impiegate si ispirano alle tipiche 'fregate' dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano: sono costruite in vetroresina a sedile fisso. L'equipaggio è formato da otto vogatori, il timoniere ed il montatore. Quest'ultimo si deve arrampicare su uno dei 4 canapi che raggiungono la sommità di un pennone alto 10 metri, posto al traguardo, e afferrare il palio azzurro, simbolo della vittoria. Due (simbolici) paperi invece rappresentano il poco ambito riconoscimento per gli ultimi classificati.

Fiera di San Ranieri

Domenica 17 giugno per la festa del Santo Patrono Ranieri, appuntamento con la tradizionale fiera che si snoderà da piazza dei Miracoli fino a piazza dei Cavalieri, lungo il tratto di via Santa Maria recentemente lastricato e riqualificato e in via Corsica. Le bancarelle esporranno oggetti di artigianato, etnici, dolci e prodotti di ogni genere. 75 i posteggi fissi lungo il percorso assegnati con bando pubblico e in base alla graduatoria conseguente. La Fiera si svolgerà dalle 8 alle ore 20.30 in via Santa Maria, via Corsica e Piazza Cavalieri. Come nel mercato del secondo weekend del mese, per consentire il transito ai residenti, non ci saranno banchi in piazza Cavallotti e via dei Mille. La Polizia Municipale controllerà il regolare svolgimento delle operazioni di assegnazioni dei posti. Il posizionamento dei banchi dovrà garantire il passaggio dei veicoli di emergenza.

FIERA DI SAN RANIERI: LE MODIFICHE AL TRAFFICO. Dalle 6 alle 22, chiuse al traffico e divieti di sosta in via Santa Maria (da Piazza dei Miracoli a via Ghini), via Corsica (compresa la parte nord di piazza Buonamici), Piazza dei Cavalieri, via Ulisse Dini (da Piazza San Felice a Piazza dei Cavalieri). In via Consoli del mare senso unico alternato a vista per residenti e autorizzati. In via San Frediano divieto di transito eccetto residenti, in via Oberdan sospensione temporanea dell’area pedonale.