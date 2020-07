Blocca e palpeggia due donne di notte a Pisa: denunciato 25enne

I Carabinieri di Pisa hanno individuato e denunciato un 25enne per violenza sessuale, al termine di una delicata indagine. L'uomo è accusato di aver palpeggiato, in occasioni distinte ma a pochi giorni di distanza ed in orari notturni, due giovani donne, rispettivamente nei pressi dell'abitazione di una di esse e nella zona dell'aeroporto cittadino. Le due vittime sono state prima bloccate dal soggetto, poi sottoposte alle molestie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli inquirenti, fra testimonianze e riscontri, sono convinti di aver raccolto importanti elementi di responsabilità a carico del giovane. L'Arma tiene a sottolineare l'impegno che mette nel perseguire i reati contro la persona, in special modo quelli commessi nei confronti di donne e minori. L'invito è quindi quello a denunciare simili fenomeni, sempre e senza indugi.