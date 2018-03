Da Livorno a Pisa per abbandonare rifiuti: nei guai panettiere labronico

E' stato multato con una sanzione da 500 euro un panettiere livornese che aveva la brutta abitudine di venire a Pisa da Livorno per abbandonare i rifiuti su terreni nella zona del canale dei Navicelli. Alla fine è stato scoperto grazie all’attività congiunta della Polizia Municipale di Pisa e Livorno.

Altre due persone inoltre sono state multate ieri, 15 marzo, dagli agenti di via Battisti, sempre per abbandono rifiuti.

E ancora multa di 6000 euro e procedura di chiusura avviata per un’edicola del centro storico che invece di vendere giornali e riviste è stata trasformata in un negozio di souvenir senza averne titolo: è la quarta in poche settimane che viene scoperta e chiusa dalla Polizia Municipale che continuerà i controlli.

Inoltre 75 le sanzioni comminate giovedì per infrazioni al codice della strada, tra queste 22 per ingresso in ZTL contromano.