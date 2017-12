Solidarietà: donati 300 panettoni ai detenuti del Don Bosco

Tradizionale appuntamento natalizio con la solidarietà per i detenuti del carcere Don Bosco di Pisa. 300 panettoni sono stati infatti donati anche quest'anno all'istituto penitenziario pisano, un evento che vuole richiamare l'attenzione sulle condizioni carcerarie e che, sulla scia di una storica iniziativa promossa da Michele Battini e Adriano Sofri, si tiene ogni anno insieme ad un gruppo di amici ed esponenti delle istituzioni. Quest'anno i dolciumi sono stati donati da Unicoop Firenze su iniziativa della sezione soci di Pisa.



Hanno aderito i parlamentari Paolo Fontanelli, Maria Chiara Carrozza, Maria Grazia Gatti e Federico Gelli, i consiglieri regionali Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni, l'assessore comunale alle politiche sociali Sandra Capuzzi e Barbara Cappelletti, presidente dei soci Coop di Pisa. Presenti alla consegna, oltre al parlamentare pisano Fontanelli, deputato questore della Camera, i consiglieri Pieroni e Nardini, la consigliera soci Coop Pisa Lia Remorini, il direttore organizzazione soci Unicoop Firenze Luciano Rossetti e il professor Michele Battini.



La Caritas, grazie al direttore don Emanuele Morelli, ha messo a disposizione un mezzo per il trasporto dei trecento panettoni dalla Coop di Porta a mare fino al carcere. I promotori dell'iniziativa hanno anche raccoltoa favore delle persone che vivono in povertà. Ad accoglierli al Don Bosco per la consegna dei dolci natalizi il comandante della Polizia Penitenziaria Vincenzo Pennetti. Nell'occasione i presenti hanno effettuato una visita ai vari reparti della struttura.