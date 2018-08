Panini invece di pasti caldi alla Caritas, l'assessore: "Segnalazioni di bisognosi in Comune"

Semplici panini al posto di pasti caldi alle mense della Caritas pisana. E' la denuncia dell'assessore alle Politiche Sociali Gianna Gambaccini che replica sulla questione del volontariato rispondendo alle dichiarazioni della consigliera comunale del Partito Democratico Maria Antonietta Scognamiglio che aveva attaccato il deputato leghista Edoardo Ziello.

"Nessuno nega la nobiltà del volontariato quando è sincero. Ci mancherebbe altro, anzi io apprezzo molto questa parte di Italia che si getta a capofitto nell'aiuto del prossimo" apre l'assessore Gambaccini che sposta poi la sua riflessione sull'accoglienza: "Ho sempre espresso e continuo ad esprimere forti dubbi sulla ipocrisia dell'accoglienza a tutti i costi così come dell’avvertire incoercibilmente la necessità dell’inclusione rivolta ai rom. Solo molto raramente questi ultimi manifestano la reale volontà di inserirsi nel tessuto economico e sociale del nostro paese. È l‘ora di dire basta allo stanziamento di fondi solo a favore dei rom".

"A Pisa come in Italia ci sono molte cose importanti da risolvere. Molte famiglie italiane sono in difficoltà. Chi come me ascolta quasi quotidianamente le storie di italiani che hanno perso il lavoro e la casa e si trovano a vivere per strada emarginati da tutti - continua l'assessore Gambaccini - non può fare a meno di pensare al motto 'prima gli italiani' così come è stata nostra promessa ai nostri elettori e che rispetterò in pieno come del resto farà la Lega. Spesso le norme stesse del nostro paese diventano quasi un muro di gomma che impedisce di aiutare proprio i nostri concittadini, ma noi cercheremo insieme di abbatterlo".

Poi la questione dei panini alle mense per i più bisognosi. "Da segnalazioni che mi sono pervenute da parte di utenti - afferma Gambaccini - apprendo che dal mese di giugno le mense della Caritas, verosimilmente chiuse per la preparazione di pasti caldi, distribuiscono esclusivamente panini ai bisognosi, che spesso hanno anche problemi di salute e che necessiterebbero di una dieta più completa. Sarà mio dovere approfondire e cercare di risolvere questo problema documentato da foto inviate in Comune proprio dai bisognosi che si sono molto lamentati".