Parcheggi blu a Volterra: due ore gratis per i residenti con tagliandi RV e ZTL

Per tutti i residenti di Volterra in possesso dei tagliandi RV e ZTL da oggi, 24 agosto, sarà possibile parcheggiare su tutti gli stalli blu della città con le prime due ore gratis. Scattate le due ore, sarà possibile rimanere nello stallo, solo pagando le successive ore. Sarà necessario tenere sul cruscotto ben visibile il disco orario con l'orario di arrivo. Ogni abuso verrà punito come previsto dal Codice della strada.

"Da oggi - sottolinea il sindaco di Volterra, Marco Buselli - migliora la qualità della vita dei residenti a Volterra. Ogni residente, in possesso di RV o tagliando ZTL, avrà la possibilità di sostare due ore gratis su ogni stallo blu della città. E’ un'opportunità importante che con gli assessorati che hanno deleghe ai parcheggi e al commercio è stata studiata. Adesso anche dai dintorni sarà più facile avere come riferimento la città, che è sede di importanti uffici e servizi".

"Un’opportunità - aggiunge l’assessore alle attività produttive Gianni Baruffa - per i cittadini, ma anche un’opportunità per le nostre botteghe e per svolgere alcune cose negli uffici del centro città. Non a caso questa operazione ha ricevuto il plauso di Confesercenti, Confcommercio e Centro Commerciale Naturale che ringrazio".