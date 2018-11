Pontedera: un'ora di sosta gratuita per lo shopping natalizio

Opportunità di sosta gratuita a Pontedera nel periodo natalizio. L'amministrazione comunale di Pontedera trova l'accordo con Confcommercio e Confesercenti e dice sì ad un periodo di parcheggio gratis per agevolare gli acquisti nei negozi del centro cittadino.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con il concessionario SIAT e d’intesa con le associazioni dei commercianti, ha predisposto le seguenti agevolazioni e facilitazioni dal 1 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019:

i giorni di sabato 1, 8, 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio 2019 è prevista la sosta gratuita per due ore e mezzo – dalle ore 17:30 alle ore 20:00 – nella centrale Piazza Berlinguer, al piano superiore del Fast Park con 180 posti a disposizione;

i giorni di sabato 1, 8, 15, 22, 29 dicembre e 5 gennaio 2019 è prevista la sosta gratuita per un'ora in tutte le zone a pagamento della città (ad esclusione del Piazzone e Piazza Duomo) attraverso l'utilizzo dell'applicazione Orange Parking (a questo collegamento tutte le informazioni per scaricare gratuitamente ed utilizzare la APP).

tutti gli altri giorni (dal 3 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019) sarà possibile usufruire attraverso l'utilizzo dell'applicazione Orange Parking della sosta di cortesia gratuita per 15 minuti

Importante funzione avranno anche i due grandi parcheggi scambiatori di Piazza del Mercato e della zona cimiteri in cui è possibile sostare liberamente e recarsi in centro attraverso le due navette gratuite (Linea A e B) attive durante tutto il giorno (dalle 7:30 alle 20:30 circa). Durante i giorni di sabato 1, 8, 15 e 22 dicembre su entrambe le navette (oltreché su corso Matteotti) sarà presente Babbo Natale che distribuirà agli utenti sconti ed agevolazioni per conto delle attività commerciali di Pontedera.