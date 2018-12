Parcheggi gratis per Natale: sfilata di ciclisti sui lungarni contro il provvedimento

"Se tutti usano l'auto, nessuno trova parcheggio", oppure "Non sei imbottigliato nel traffico, TU sei il traffico". Sono due degli slogan che i ciclisti porteranno sulle spalle sabato 22 dicembre sui lungarni, per manifestare contro il provvedimento dell'amministrazione pisana dei parcheggi gratis per le festività natalizie.

La mobilitazione è stata lanciata da Fiab Pisa, che ritiene controproducente la misura volta ad incentivare lo shopping. "Questa scelta - dice l'associazione - non farà che aumentare il traffico nel centro cittadino, creando ingorghi e lunghe file in cerca dell'agognato parcheggio gratuito, senza portare alcun beneficio alle attività commerciali. Pisa ha bisogno di ridurre il numero di auto che entrano in città e che vi circolano, e la strada da percorrere, anche per agevolare le attività commerciali, è quella opposta: creare zone pedonali o perlomeno a traffico limitato".

Ecco così l'idea di creare una 'dimostrazione empirica', cioè chiamare a raccolta i ciclisti che organizzeranno una fila indiana di bici che percorrerà l'anello dei quattro lungarni (Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti), costeggiando la coda di auto in cerca di parcheggio. Come a dire 'noi ci muoviamo e parcheggiamo, e voi?'. La partenza è fissata alle ore 17 in Piazza Carrara, l'iniziativa è aperta a tutti.