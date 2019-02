Litorale, taglio alle strisce blu: 1.730 parcheggi gratuiti in più a Marina e Tirrenia

Via il 40% dei parcheggi a pagamento dal litorale pisano: è la grande novità che caratterizzerà la stagione estiva 2019, che formalmente partirà il 1° giugno e si protrarrà fino al 15 settembre. Con la delibera approvata ieri, lunedì 25 febbraio, la Giunta guidata da Michele Conti ha eliminato 1.730 stalli blu dalle zone di Marina e Tirrenia.

Più nello specifico, come spiega il primo cittadino, "i parcheggi a pagamento verranno eliminati nelle strade interne di Marina e di Tirrenia. Gli stalli blu resteranno lungo il viale del Tirreno sul lato a mare dal Bagno Lido fino allo Scolmatore. I parcheggi a pagamento si troveranno anche nella zona di Piazza Belvedere a Tirrenia, a Calambrone, nella zona del porto, sul tratto di lungomare e nella prima parallela di Marina di Pisa". In sostituzione dei parcheggi a pagamento verranno reintrodotte le strisce bianche, delle quali una percentuale sarà sottoposta al disco orario di 2 ore.

"Desideriamo dare seguito all'intento messo nero su bianco nel programma di mandato dell'amministrazione - prosegue Conti - il litorale nella stagione estiva è una zona fortemente turistica, ed è quindi opportuno avviare la ripianificazione dei parcheggi da lì". Il parcheggio sul litorale potrà essere effettuato anche in una nuova area individuata dal Comune: dal 1° maggio infatti l'area camper situata a sud di via Arnino, in prossimità della via Litoranea, verrà destinata al parcheggio delle automobili. "Fino al 30 settembre l'area da 180 posti sarà interdetta ai camper e destinata esclusivamente alle auto", spiega Michele Conti. Gli orari e le tariffe dei parcheggi a pagamento rimarranno invariati: tutti i giorni dalle 8 alle 20, e nel fine settimana sosta a pagamento prolungata fino alle ore 2 del giorno successivo, alla tariffa oraria di 0.50 euro (6 ore 2.50 euro, giornaliera 4 euro, abbonamento mensile 30 euro, abbonamento dal 1 giugno al 30 settembre 80 euro, ridotto a 56 euro per i residenti). Tutti i posti saranno comunque gratuiti per i residenti nel litorale privi di posto auto, mentre per i clienti degli alberghi sono previsti abbonamenti mensili.

Novità anche in città

Il cantiere per la pulizia, rimozione dei rifiuti e sistemazione della segnaletica dell'area di sosta situata in via da Morrona, avviato lo scorso 12 febbraio, è vicino al completamento dei lavori. Tra pochi giorni, all'inizio del mese di marzo - come conferma Michele Conti - le auto potranno nuovamente essere parcheggiate nell'area. "Dopo aver ascoltato i cittadini del quartiere di San Giusto - afferma il sindaco - abbiamo ritenuto di dover accogliere la richiesta di mantenere una parte del parcheggio gratuita". Ecco perché dei 220 posti che verranno messi a disposizione, 110 saranno stalli blu mentre altri 110 saranno strisce bianche.

"Il parcheggio sarà comunque chiuso con la sbarra per impedire l’ingresso ai camper e controllato con passaggi frequenti dai vigilanti", sottolinea Conti. In chiusura il primo cittadino illustra anche i prossimi passi che l'amministrazione effettuerà per dare seguito al ridisegnamento dei parcheggi sul territorio comunale. "Il nostro obiettivo è ridurre fortemente le strisce blu in tutte le zone di Pisa, calibrando le esigenze quartiere per quartiere e ascoltando anche le richieste che proverranno dai residenti". Un piano di ridefinizione dei parcheggi e delle aree di sosta che mantiene il suo fulcro sul litorale, come svela Michele Conti: "Stiamo valutando l'ipotesi di acquisire l'area compresa fra il Bagno Mary e l'Hotel Continental per adibirla a parcheggio delle auto. Inoltre a settembre partirà la riqualificazione della parte a mare di Piazza Belvedere, che porterà ad un'area di verde molto più ampia di quella attuale".