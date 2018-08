Parcheggi sosta lunga al Pisa Mover, ricavi per 20mila euro in 7 mesi: "C'è equilibrio finanziario?"

Un introito per il Comune di 24.344 euro. Tanto ha generato il parcheggio scambiatore del Pisa Mover per la sosta lunga nei primi mesi del 2018, da gennaio a parte di luglio. Lo si legge nella determina di accertamento di entrata del 2 agosto del Comune di Pisa, Direzione 'Pianificazione Urbanistica, Mobilità e Programmazione, monitoraggio e rendicontazione Opere Pubbliche'. Un ammontare comprensivo di Iva: nel dettaglio la società gestrice ha trasferito 19.954 euro di ricavi imponibili, più 4.389 euro per il 22% di Iva.

Nel documento si legge che è stato "accertato che in data 15/01/2018 - 16/02/2018 - 27/03/2018 - 25//07/2018 sono stati effettuati da Pisamover i versamenti dei proventi derivanti dalla sosta lunga per i mesi da gennaio a giugno ed un acconto del mese di luglio, rispettivamente per € 466,25, € 2.280,25, € 1.462,75 ed € 20.135,13 per un totale di € 24.344,38". La sosta lunga si riferisce a periodi superiori alle 18 ore, con la convenzione fra concessionario e Comune che prevede la destinazione di tali proventi all'ente territoriale.

Il Sindacato Generale di Base vuole vederci chiaro: "Premesso che la determina pur letta e riletta non chiarisce molti aspetti - scrive in una nota - restano tuttavia dati incontroveribili: l'incasso dovrebbe riguardare i primi 6 mesi del 2018, più un acconto di oltre 20mila euro per il mese di luglio. Facciamo alcune considerazioni: probabilmente l'impennata di luglio è attribuibile ai vacanzieri, sarebbe interessante conoscere il dato finale dell'estate 2018; nei mesi con minore affluenza turistica le entrate sono deficitarie. In sostanza: esiste almeno l'equilibrio fra entrate e uscite nella gestione dei parcheggi del Pisa Mover?".

Il sindacato poi pensa alla nuova amministrazione, ritornando sulla discussa proposta dello spostamento dei bus turistici da Pietrasantina allo scambiatore: "Sarebbe interessante conoscere l'approccio dell'attuale amministrazione comunale alla vicenda dei parcheggi Pisamover, visto che in campagna elettorale hanno più volte attaccato l'opera. Purtroppo l'opera adesso c'è e dovranno gestirla. E' credibile che l'amministrazione pensi di spostare lo scambiatore da Pietrasantina al Pisamover? Certo è che togliere lo scambiatore Pietrasantina genererebbe minori entrate nelle casse di Pisamo, che è il proprietario della Pisamover; aumentando quelle di quest'ultima. Insomma è finito il tempo delle critiche, ora i pisani si aspettano i fatti per la gestione dei parcheggi del trenino".