Stretta sui 'parcheggiatori abusivi': espulsi due pregiudicati irregolari

Come annunciato dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, sono aumentati i controlli del territorio da parte delle forze dell'ordine. E' stato il caso di stamani, sabato 7 aprile, con la Polizia che ha eseguito uno straordinario servizio volto a prevenire il fenomeno dei 'parcheggiatori abusivi'.

Numerose pattuglie della Squadra Volante del Reparto prevenzione Crimine e della Polizia Municipale hanno battuto le zone più note, tra cui l'ospedale di Cisanello, il parcheggio di via Paparelli e Piazza Santa Caterina. Durante le operazioni sono stati fermati due cittadini tunisini che si aggiravano con fare sospetto nei pressi della fermata dell'autobus di via di Pratale. I due sono risultati avere precedenti penali per furto aggravato, rapina e ricettazione. Erano inoltre irregolari sul territorio nazionale, sono stati quindi accompagnati in Questura e sono stati sottoposti al provvedimento di espulsione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, in particolare per la presenza delle divise al mercato di via Paparelli: "Finalmente le nostre numerose e insistite sollecitazioni hanno trovato una prima concreta ed efficace risposta. Grazie al Prefetto, al Questore, alle Forze dell'Ordine, al comandante della Polizia Municipale per questo deciso e massiccio intervento che ha restituito una situazione di piena legalità al parcheggio e la serenità ai nostri clienti di poter parcheggiare liberamente senza il fastidio e l'incubo di dover essere sistematicamente taglieggiati dagli abusivi".

"E' bene dire - ha insistito Palermo - che questa dovrebbe essere l'assoluta normalità e non uno stato d'eccezione legato ad oggi. Occorre che le autorità garantiscano piena continuità a questo primo intervento ogni volta che c'è il mercato, mercoledì e sabato ininterrottamente, fino a quando il racket dei parcheggiatori abusivi al mercato di via Paparelli non sarà definitivamente estinto".